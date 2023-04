Lkw überrollt Fahrrad einer 12-Jährigen

Das hätte schlimm enden können: Auf einer Kreuzung kam es am Montag zu einem Unfall. Dabei überrollte ein Lkw-Fahrer das Fahrrad eines 12-jährigen Mädchens.

Unfall in Coesfeld

Am Montag überrollte ein Lkw in Coesfeld das Rad eines Mädchens. Die 12-Jährige selbst kam mit leichten Verletzungen davon, schreibt die Polizei in ihrer Meldung.

Zusammen mit drei weiteren Mädchen befuhr sie gegen 13.40 Uhr den Radweg der Borkener Straße in Richtung Innenstadt.

Mädchen springt vom Rad

An der Kreuzung Konrad-Adenauer-Ring beabsichtigte ein 25-jähriger Olfener mit seinem Lkw nach rechts abzubiegen. Dabei kollidiert der Lkw mit dem Rad der 12-jährigen Coesfelderin.

Das Mädchen erkannte die Situation und sprang von ihrem Fahrrad, um nicht unter den Lkw zu kommen. Dabei kamen sie und ein zweites, ebenfalls 12-jähriges, Mädchen zu Fall. Beide verletzten sich nach Polizeiangaben leicht und konnten nach einer ambulanten Behandlung das Krankenhaus verlassen.