Vergessenes Huhn „Frieda“ lebt wieder auf

Tierschützer retteten letztes Jahr fünf „vergessene“ Hühner aus einem Legehennenbetrieb in Billerbeck, die tagelang auf sich alleine gestellt waren. Einer Henne ging es besonders schlecht. Sie nannten sie Frieda und brachten sie zu einem Gnadenhof. Inzwischen geht es der Billerbecker Henne gut und sie legt – ganz das alte Hochleistungstier – Eier, Eier, Eier.

Die Henne gehörte zu den „vergessenen Hühnern“, die Tierrechtler im Dezember in einem Legehennenbetrieb in Billerbeck entdeckten. Sie wurden beim Abtransport zum Schlachter in einer Halle zurückgelassen.