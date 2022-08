Was der Start des E-Rezeptes für Patienten bedeutet 

Am Donnerstag ist es so weit: Nach und nach wird das klassische rosafarbene Papierrezept durch das elektronische Rezept, das E-Rezept, ersetzt. Was Patientinnen und Patienten über die Umstellung wissen müsssen.

Am Donnerstag, 1. September, ist es so weit: Nach und nach wird das klassische rosafarbene Papierrezept durch das elektronische Rezept, das E-Rezept, ersetzt. Auch im Kreis Steinfurt geht es dann los: „Für die Patientinnen und Patienten ändert sich nicht viel am Ablauf. Nach wie vor erhalten sie in der Arztpraxis ein Rezept, das sie dann in ihrer Apotheke vor Ort einlösen können, nur eben auf digitalem Wege“, sagt Apotheker Frederik Schöning, Sprecher der Apothekerschaft im Kreis Steinfurt.