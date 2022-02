Was die Pfadfinderschaft von heute ausmacht 

Ein Montag im Februar zwischen 17.30 und 19 Uhr. 20 Kinder sind nicht mehr Schüler und Schülerinnen der Schulen X oder Y. Sie sind Wölflinge. Die Außentemperatur beschränkt sich auf fünf Grad Celsius, der Wind, der ruppig durch die Häuserschneise fegt, drosselt sie um gefühlte weitere zwei Grad. Die Wölflinge bleiben unbeeindruckt. Sie toben, rennen, spielen in die Dämmerung hinein. Ein Mann, der in der Nähe zu wohnen scheint, bahnt sich – mit Einkaufstaschen in beiden Händen – einen Zick-Zack-Weg durch die Wölflinge. Auch er wirkt unbeeindruckt und scheint zu wissen: Montags ist Wölflingstag der Pfad­finderschaft St. Georg. Bei jedem Wetter und in jeder Ton­lage. Ehe er nach links einbiegt, schaut er sich um. Und wenn das Licht nicht trügt, dann lächelt er gerade. Ver­mutlich denkt er: Sie sind zwar laut, sehr laut sogar, aber sie haben offensichtlich jede Menge Spaß mitein­ander.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

+ gratis Prämie