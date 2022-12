Wohnhaus ausgebrannt: Bewohner soll Feuer selbst gelegt haben

Nach dem Brand eines Wohnhauses in Coesfeld-Lette am frühen Dienstagmorgen geht die Polizei von einer Brandstiftung aus. Der mutmaßliche Brandstifter wurde einige Stunden später im Kreis Borken festgenommen.

In Flammen stand am frühen Dienstagmorgen gegen 5.19 Uhr ein Haus in einer Wohnsiedlung im Coesfelder Ortsteil Lette. Das Gebäude brannte komplett aus und ist unbewohnbar.

Nach Zeugenaussagen geht die Polizei davon aus, dass das Feuer gelegt wurde. Wie die Polizei Coesfeld und die Staatsanwaltschaft Münster in einer gemeinsamen Stellungnahme am Vormittag berichteten, habe man mit einer Fahndung gezielt nach einem Bewohner des Hauses gesucht. Dieser - ein 60-jähriger Mann - wurde in den Mittagsstunden am Dienstag von der Polizei Borken gefasst. Er wurde vorläufig festgenommen. Zu den Motiven machte die Polizei auf Nachfrage keine Angaben.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte von Polizei und Feuerwehr brannte das Gebäude bereits in voller Ausdehnung. Foto: Polizei

Erst bei Sonnenaufgang wurde deutlich, welchen Schaden die Flammen angerichtet haben. Der gesamte Dachstuhl und das Innere des Hauses sind ausgebrannt. „Als die ersten Kräfte eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus allen Fenstern“, berichtete Steffen Meyermann, stellvertretender Leiter der Feuerwehr Coesfeld, vor Ort. 75 Kameraden kämpften von außen gegen das Flammen-Inferno, ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz leicht verletzt. Zunächst konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich noch Personen im Gebäudeinneren befinden. Erschwerend hinzu kamen die frostigen Temperaturen, die ausgelaufenes Wasser gefrieren ließen.

Da das Haus nach dem Löschen des Brandes als einsturzgefährdet gilt, haben Kräfte des Technischen Hilfswerkes (THW) das Gebäude gestützt, sodass sich die Polizei einen Überblick im Inneren verschaffen konnte. Die Ermittlungen dauern noch an, hieß es vonseiten der Polizei.