1227 Impfdurchbrüche, aber meist moderate Verläufe

Wenig Erbauliches hatte Gesundheitsdezernent Dr. Karlheinz Fuchs im Gesundheitsausschuss in Sachen Corona-Pandemie zu verkünden. Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung im Kreis mahnte er eindringlich, bei den Booster-Impfungen Tempo zu machen.

Die Corona-Lage im Kreis Steinfurt ist aktuell angespannt - so wie in ganz Deutschland.

31 Patienten (Stand: Mittwochabend) befänden sich in den Krankenhäusern im Kreisgebiet, gut die Hälfte davon sei ungeimpft. Bei den Geimpften handele es sich in aller Regel um ältere Menschen mit zum Teil schweren Vorerkrankungen, bei denen das Autoimmunsystem nicht mehr richtig funktioniere. Impfdurchbrüche gebe es bis dato 1227, was 0,36 Prozent der vollständig Geimpften bedeute.