13-Jähriger nach Unfall schwer verletzt - Autofahrer gesucht

Der Vorfall ereignete sich am Montagmorgen (8.11.) am Rodder Damm auf dem Fußgängerüberweg am Kreisverkehr Aloysiusstraße, wie die Polizei mitteilt. Gegen 7.40 Uhr fuhr ein 13-jähriger Radfahrer den Gehweg der Aloyisuisstraße in Richtung Kreisverkehr Rodder Damm entgegen der Fahrtrichtung.

Zur gleichen Zeit verließ ein weißer Kleinwagen den Kreisverkehr. Auf dem Fußgängerüberweg kollidierte das Fahrzeug mit dem Radfahrer, der Junge stürzte über die Motorhaube und fiel zu Boden.

Der Aiutofahrer stieg anschließend aus und unterhielt sich laut Polizeibericht mit dem verletzten Kind. Im Anschluss verließ der Mann die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Eltern des Jungen über den Unfall in Kenntnis zu setzten.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Rheine unter der Telefonnummer 05971/938-4215 entgegen.