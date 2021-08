600 Kinder sind beim Projekt „Extra-Zeit zum Lernen“ dabei

Schon seit März fördern die Bundes- sowie die Landesregierung das außerschulische Bildungsangebot „Extra-Zeit zum Lernen“. Im Kreis Steinfurt nutzen knapp 600 Schülerinnen und Schüler dieses großzügig bezuschusste Aufholprogramm nach Corona. Zum Beispiel in Greven: ein Ortstermin in der Begegnungsstätte im Hansaviertel.

Lernen und dabei möglichst viel Spaß haben – das ist das Konzept der „Extra-Zeit zum Lernen“. Dazu gehört dann auch schon mal ein Kicker-Spiel in der Pause, bei dem die Verantwortlichen (hinten) der Stadt Greven, der Begegnungsstätte im Hansaviertel sowie von „Lernen fördern“ gerne spontan mitmachen.

Donnerstagmorgen, kurz vor halb elf: Im Flur der Begegnungsstätte geht gerade ein Match am Kickertisch in seine Endphase. Jungen und Mädchen im Alter von zwölf oder 13 Jahren spielen hier in den Lernpausen – und haben dabei sichtlich Spaß.