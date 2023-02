Doppelnutzung von Landwirtschaft und Energieversorgung

Der Begriff „hybrid“ ist gerade sehr angesagt. Er bedeutet so viel wie doppelt nutzbar, gebündelt, vermischt. Es gibt hybride Autos, hybride Arbeitsmodelle, leider auch hybride Kriegsführung. Und es gibt die hybride Nutzung von Photovoltaik-Freiflächen. Genau darum ging es in einer – Achtung! – hybriden Fachtagung, also einer Tagung, die am Mittwoch sowohl in Präsenz als auch online stattfand. In Grevens GBS-Ballenlager und im Netz.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert