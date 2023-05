Brutaler Überfall: „Aktenzeichen XY“ zeigt Fall aus Steinfurt

Mit einem Beil bewaffnet hatte ein Mann vor einem Jahr versucht, einen Kiosk in Steinfurt zu überfallen. Da der Täter bis heute nicht gefasst wurde, zeigt die ZDF-Show „Aktenzeichen XY“ nun den Fall.

Vergangenes Jahr kam es zu einem gewalttätigen Überfall auf einen Kiosk in Steinfurt. Am Abend des 13. Mai 2022 betrat ein unbekannter Mann das Geschäft an der Leerer Straße 71 und zerschlug die Glastrennwand zwischen Kasse und Verkaufsraum mit einem Hammerbeil.

Der Räuber bedrohte die Mitarbeiterin mit der Waffe und forderte sie auf, die Kasse zu öffnen. Nachdem die Frau der Anweisung nicht nachgekommen war, schlug und trat der Mann mehrmals auf das am Boden liegende Opfer ein. Bis heute konnte der Täter nicht gefasst werden. Nun berichtet die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ über den Fall aus Steinfurt.

Raub in Steinfurt bei „Aktenzeichen XY“ im ZDF

Der versuchte Überfall auf den Kiosk wird am kommenden Mittwoch (10. Mai) ab 20.15 Uhr in der von Rudi Cerne moderierten Sendung vorgestellt. Kriminalhauptkommissar Timo Reeker von der Kreispolizeibehörde Steinfurt wird zudem im Studio zu Gast sein und näheres zum Fall erläutern. Die Ermittler erhoffen sich durch die mediale Aufmerksamkeit, zusätzliche Hinweise zum Aufenthalt des Täters zu erhalten. Dieser war nach dem versuchten Raub ohne Beute geflüchtet – laut Zeugenaussagen mit einer weiteren Person, die vor dem Kiosk gewartet hatte.

Hinweise nimmt die Polizei weiterhin unter der Nummer 02551/15 41 15 entgegen. Nach dem Vorfall im vergangenen Jahr hatten die Ermittler ein Foto aus einer Überwachungskamera veröffentlicht, das den Mann während der Tat in Steinfurt zeigt. Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,85 Meter groß

25 bis 30 Jahre alt

sprach Hochdeutsch ohne erkennbaren Dialekt oder Akzent

trug schwarze Adidas-Kleidung sowie einen schwarzen Adidas-Rucksack.