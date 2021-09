Aktiv gegen sexuelle Gewalt gegen Kinder

Kreis Steinfurt

Es geschah in Münster. Oder in Lügde, in Bergisch-Gladbach. Und auch hier, in der Nachbarschaft gleich nebenan, passiert es: Sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche ist eine schockierende, eine bittere Realität in der Gesellschaft, in der wir alle leben. Im Kreis Steinfurt soll das Präventions- und Beratungsangebot jetzt ausgebaut werden.

Von Peter Henrichmann-Roock