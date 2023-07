Aktivitäten unter freiem Himmel: Darauf muss geachtet werden

Der Kreis Steinfurt bietet sich durch seine beeindruckenden Naturgebiete als Ort für viele verschiedene Outdoor-Aktivitäten an. Doch nicht alles ist erlaubt. Zum Schutz der Umwelt muss Rücksicht genommen werden.

Also mal ehrlich: Es ist doch schön hier im Kreis Steinfurt. Die Heimat vor unserer Haustür, sie ist üppig grün. Feld, Wald und Wiese, Seen, Bäche, Flüsse – manchmal ist unsere Natur gezähmt, kultiviert, nutzbar gemacht. Und manchmal ist sie ursprünglich, verwunschen, unverfälscht oder gar wild. Hier im Kreis ist eben nicht Großstadt. Hier ist eben nicht Ruhrpott. Der Kreis ist vielerorts geprägt durch eine überaus vielfältige Natur und Landschaft. Raus, draußen was machen, die unterschiedlichsten Freizeitaktivitäten sind möglich. Natur ist noch erlebbar...