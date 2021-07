„Alle sollten jetzt mal etwas abrüsten“

Wie geht es für Bundesbildungs- und -forschungsministerin Anja Karliczek nach der Bundestagswahl weiter? „Das hängt von so vielen Dingen ab“, will sich Karliczek noch nicht festlegen. Der Spitzenkandidatin der Grünen zollt sie Respekt.

In welcher Funktion sie wohl in einem Jahr den Medien gegenübertritt? Beim eigentlich traditionellen, aber aufgrund von Corona im vergangenen Jahr abgesagten Pressefrühstück im familiären Ringhotel Teutoburger Wald in Brochterbeck möchte Bundesbildungs- und -forschungsministerin Anja Karliczek sich da am Montagmorgen lieber noch nicht festlegen. „Das hängt von so vielen Dingen ab“, so Karliczek.