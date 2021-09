132.856 Euro aus Düsseldorf

Die Tennisspielerinnen und Tennisspieler des TuS Altenberge können sich freuen: Sowohl die Sanierung des Vereinsheims als auch die Modernisierung von drei Tennisanlagen wird vom Land mit insgesamt 132 856 Euro gefördert.

„Davon profitiert nicht nur der Verein, sondern auch das Sportzentrum in Altenberge“, so die heimische Landtagsabgeordnete Christina Schulze Föcking (CDU) in einer Pressemitteilung. „Es ist wichtig, dass wir die Infrastruktur vor Ort und damit die Freude am Sport stärken. Dieser lebt von den vielen Ehrenamtlichen, die sich mit Herzblut in den Vereinen engagieren.“

Staatssekretärin

Von dem einzigartigen Förderprogramm für Sportstätten profitieren bereits mehr als 2500 Sportvereine aus ganz Nordrhein-Westfalen, heißt es in einer Pressemitteilung der Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, Andrea Milz. „Ich freue mich, dass wir mit den nun erteilten Förderentscheidungen unseren Vereinen tatkräftig unter die Arme greifen können. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, einen spürbaren Beitrag zur Modernisierung unserer Sportstätten in Nordrhein-Westfalen zu leisten. Dies ist uns mit diesem Förderprogramm gelungen. Nun können wir den Sanierungsstau deutlich reduzieren.“

Insgesamt 300 Millionen Euro stehen im Rahmen des Programms „Moderne Sportstätte 2022“ zur Verfügung, so die Staatssekretärin.