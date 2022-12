221-mal Festtagsglück

Vor allem der Duft gebratener Gänsekeulen hat am Freitag die Küche der Ratsschänke Bornemann erfüllt. Steffen Niestegge und sein Team hatten alle Händevoll zu tun, 221-mal ein Menü aus Gans, Rotkohl, Klößen und Dessert vorzubereiten. Der Heimatverein Altenberge hat seine 4. Weihnachtsessenaktion für Menschen organisiert, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. „Da haben wir selbstverständlich gern wieder mitgemacht“, betonte Wirt Niestegge.

Die Empfänger des kostenfreien Festessens, unter ihnen auch zahlreiche Geflüchtete, haben sich riesig gefreut. Als kleines Extra haben sie noch zwei Bratwürstchen des fleischverarbeitenden Betriebes Kinnius aus Osnabrück dazu bekommen. Zum Teil haben sie das Menü persönlich abgeholt, anderen ist es nach Hause gebracht worden. Beim „Zustelldienst“ engagierte sich wieder der Schalke-Fanclub „Eurofighter ´97 Altenberge & Buer e.V.“

„Jeder bekam zusätzlich eine von 132 Flaschen Wein, gesponsert aus der ,Linie Francois Szivos‘, Weinhandel“, so der Heimatvereins-Vorsitzende Franz Müllenbeck. „Es sei denn, es sprachen Gründe dagegen, jemandem Alkohol zu schenken“, fügte der Vorsitzende hinzu. „Außerdem, stellte Annelie Brockmann 120 Päckchen mit Süßigkeiten zusammen, die sie uns spendete“, so Müllenbeck. Er hatte zahlreiche Sponsoren gewonnen, die Aktion finanziell großzügig unterstützt haben. So war es sogar möglich, alle Empfänger des Weihnachtsessens am zweiten Festtag zum Grillen ins Heimathaus einzuladen.

Die „Eurofighter“ erklärten sich sofort bereit, den Bringedienst bei der Aktion zu übernehmen. Sogar direkt aus Gelsenkirchen waren Schalke-Fans gekommen, um auszuliefern. „Wir helfen gern“, bekräftigte der Eurofighter-Vorsitzende Marcus Gilles. Elf, mit zwei Personen besetzten Fahrzeuge waren unterwegs. „Wir sind eine große Gemeinschaft“, so Gilles, „und sehen uns in der sozialen Verantwortung, bei solch einer Aktion mitzumachen.“

Der Heimatverein bedankte sich ganz besonders bei den „Eurofightern“ für ihren Einsatz, ebenso bei allen Altenbergern, die mitgemacht haben, insbesondere bei den Sponsoren für die Zusammenarbeit und Bereitschaft, die Aktion zu unterstützen.