25 Bullen bei Großbrand auf Bauernhof verendet

Bei einem Brand wurde am Donnerstag ein Bauernhof komplett zerstört. Die Bewohner des Gehöfts konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. 25 Bullen verendeten im Stall.

Feuer in Waltrup

In der Bauerschaft Waltrup stand am Donnerstag ein altes Gehöft in Flammen.

Die Bilanz ist erschreckend: Bei dem Brand eines Bauernhofes wurde am Donnerstag der gesamte Gebäudekomplex, bestehend aus einem Wohnhaus und einem Bullenstall, komplett zerstört. Da sich das Feuer sehr schnell ausbreitete, konnte die Feuerwehr auch die 25 Bullen, die sich im Stall befanden, nicht mehr retten. Die Tiere verendeten in den Flammen. Rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten sich dagegen die drei Bewohner des Bauernhofes. Sie blieben unverletzt.

Riesige Rauchsäule

Gegen 13 Uhr war die Altenberger Feuerwehr zum Brand in die Bauerschaft Waltrup gerufen worden. „Schon bei der Anfahrt war eine riesige Rauchsäule zu sehen“, so Einsatzleiter Frank Klose. Schnell war klar, dass weitere Kameraden angefordert werden mussten – Feuerwehrleute von den Löschzügen Hohenholte und Havixbeck unterstützten die Altenberger Kollegen. Außerdem kam die Drehleiter der Feuerwehr Steinfurt zum Einsatz. Auch das DRK Altenberge war mit einem Fahrzeug vor Ort.

Feuerwehr setzt Drohne ein

Keine Seltenheit im Außenbereich von Altenberge: Um die Wasserversorgung sicherzustellen, musste mit einem Schlauchwagen eine 500 Meter lange Strecke überwunden werden, um von einem Löschteich Wasser zum Brand zu befördern. Ein Hydrant in der Nähe des Gehöftes reichte nicht aus, um die benötigten Wassermengen zu liefern. Erstmals setzte die Altenberger Feuerwehr eine Drohne ein, um sich ein Bild von der Brandstelle aus der Luftperspektive zu verschaffen. „Das ist sehr hilfreich“, sagte Frank Klose. Auch Bürgermeister Karl Reinke und Mitarbeitende des Ordnungsamtes waren vor Ort, um sich ein Bild zu machen.

Für die dreiköpfige Familie, deren Wohnhaus komplett abbrannte, musste die Gemeinde kurzfristig eine Unterkunftsmöglichkeit suchen. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Abend hinein an. Ebenso ist es erforderlich, dass über Nacht eine sogenannte Brandwache vor Ort ist, um die Lage weiter zu beobachten. Wie es zu dem Brand gekommen ist, steht noch nicht genau nicht fest. Möglich ist nach Auskunft der Feuerwehr, dass ein technischer Defekt eines Fahrzeuges, das sich im Stall befand, das Feuer ausgelöst haben könnte. Mit der exakten Brandursache wird sich in den nächsten Tagen die Polizei beschäftigen.