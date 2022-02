34 Corona-Fälle im Edith-Stein-Haus

Im Seniorenzentrum Edith-Stein-Haus an der Billerbecker Straße sind 16 Bewohnerinnen und Bewohner aus einem Wohnbereich positiv auf das Coronavirus getestet worden. Mit der bereits dritten Flächen-Testung konnten diese Ansteckungszahlen ermittelt werden. „Bisher zeigen alle infizierten Bewohnerinnen und Bewohner, die alle vollständig geimpft und bereits zum zweiten Mal geboostert sind, keine oder nur milde Krankheitssymptome. Wir sind zuversichtlich, dass das auch so bleibt“, erklärt Pflegedienstleiterin Ingrid Weßels in einer am Mittwoch veröffentlichten Pressemitteilung.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

+ gratis Prämie