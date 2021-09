600 Bewerber für 25 Grundstücke

„Der Bedarf an Bauland ist groß.“ Das sagte Christoph Rövekamp, Fachbereichsleiter Bauenwesen, währen der Ratssitzung, die am Montagabend erstmals nach der Corona-Pandemie wieder im Bürgerhaus stattfand. Auf einer Bewerberliste für ein Grundstück in Altenberge hat die Gemeinde mittlerweile über 600 Interessentinnen und Interessenten notiert. Auch wenn diese sich, so die Erfahrung, auch in anderen Kommunen um ein Grundstück bewerben, ist die Zahl enorm. Da dürfte der Ansturm auf das nächste Baugebiet in Altenberge groß sein. Der Name des Areals: „Rönnenthal III“. Die Anzahl der Grundstücke 24.

