700 Bewerber für 18 Grundstücke

Das sollte schnell über die Bühne gehen: 18 Grundstücke treffen auf aktuell 700 Bewerberinnen und Bewerber, die sich für ein Areal interessieren, um möglicherweise in Altenberge zu bauen. Am 28. Februar (Montag) erfolgt der Vergabestart über das Portal Baupilot. „In den nächsten Tagen erhalten alle Bewerber eine E-Mail mit Informationen zum Vergabeverfahren“, kündigte Christoph Rövekamp, Fachbereichsleiter Bauwesen, in der Sitzung des Haupt-, Wirtschafts-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses an, die am Montagabend im Saal der Gaststätte Bornemann stattfand. Somit hofft Rövekamp, dass das Telefon in den nächsten Tagen bei ihm nicht so oft klingelt.

