8039 Wahlberechtigte in Altenberge

Das Wahlamt der Gemeindeverwaltung weist darauf hin, dass noch bis Freitag (24. September, 18 Uhr) Briefwahlunterlagen für die Bundestagswahl beantragt werden können. Diese Frist gilt auch bei einer Beantragung per Internet (Vordruck unter www.altenberge.de). Daher ist das Wahlamt zusätzlich am Freitag von 14 bis 18 Uhr, am Samstag von 10 bis 12 Uhr sowie am Wahlsonntag ab 8 Uhr geöffnet.

Antrag

In Altenberge gibt es 8039 Wahlberechtigte. Bisher sind über 2700 Briefwahlunterla-gen beantragt worden. Das sind bereits mehr als bei der Kommunalwahl 2020. Die Wahlbriefe müssen bis spätestens am Wahlsonntag um 16 Uhr bei der Gemeindeverwaltung eingegangen sein.

Bürgermeister Karl Reinke weist alle Briefwähler darauf hin, dass die Wahlbriefe rechtzeitig vor diesem Termin abgeschickt werden. Wird ein Wahlbrief verspätet abgesandt, trägt die Wählerin oder der Wähler das Risiko, dass dieser nicht rechtzeitig eingeht und daher nicht berücksichtigt werden kann. Die Briefe können bis Sonntag um 16 Uhr auch in den Briefkasten des Rathauses eingeworfen werden. Zudem kann am Sonntag im Wahllokal gewählt werden.

Keine Wahlparty

Die Gemeinde weist darauf hin, dass im Wahllokal Maskenpflicht besteht. Die Wählerinnen und Wähler werden gebeten, möglichst einen eigenen Schreibstift mitzubringen. In Warteschlangen ist auf die Einhaltung der Abstandsregel zu achten. Eine „Rathaus-Wahlparty“ wird es nicht geben. Wer sich über die Ergebnisse informieren möchte, kann dieses ab 18 Uhr unter www.altenberge.de tun.