9000 Tests in drei Monaten

Altenberge

Nach drei Monaten schließt am nächsten Sonntag das Corona-Schnelltestzentrum des DRK in der ehemaligen Ludgeri-Hauptschule. In diesem Zeitraum wurden rund 9000 Tests vorgenommen, so Christian Busch, stellvertretender Rotkreuzleiter. Davon waren nur auch positive Tests.

Von Martin Schildwächterund