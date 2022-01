ADFC noch nicht zufrieden

Der ADFC freut sich über den neuen Radweg entlang der Münsterstraße bis zum Kreisverkehr an der Eisscholle. Dennoch haben die Radfahrfreunde einige Kritikpunkte. Ihnen gefällt nicht, dass an der Ausfahrt vom Lütke Berg nur ein Vorfahrtachten-Schild steht. Der ADFC fordert hier ein Stopp-Schild für Pkw-Fahrer. Das würde zu mehr Sicherheit für alle Radlerinnen und Radler beitragen

Sehr erfreut ist die Ortsgruppe des ADFC Altenberge über die Fertigstellung des neuen Radweganschlusses von der Einfahrt zum Lütke Berg bis zum Kreisverkehr an der Eisscholle. „Damit ist ein wichtiger Schritt in Richtung Veloroute Altenberge – Münster gemacht worden“, so Birgit Koch-Heite, Sprecherin der Altenberger ADFC-Ortsgruppe. Gleichzeitig werden innerorts die Fahrbahnwechsel und in das Gewerbegebiet an der Steinkuhle reduziert. „Diese Maßnahme kann zur Sicherheit für den ständig zunehmenden Radverkehr sorgen“, sagt Koch-Heite.

Mehr Radverkehr

Nicht nachvollziehen kann die Ortsgruppe allerdings, dass an der Bushaltestelle zur Postpackstation zwei Stufen eingebaut wurden. Dies ist nicht nur für Radfahrer und Radfahrerinnen, die zum neuen Aldi fahren wollen, ein Gefahrenpunkt, sondern vor allen Dingen für Menschen mit Gehbehinderungen eine massive Einschränkung, so die Pressemitteilung des ADFC weiter. „Die Gemeinde ging auf Nachfrage des ADFC davon aus, dass an dieser Stelle eine Schräge ausgebildet werden sollte.“ Aldi als Grundstückseigentümerin habe diese Planung nicht berücksichtigt, so Koch-Heite weiter. Der ADFC hofft, dass Aldi hier noch nachbessern wird.

Stoppschild

Der Ausbau des Radwegs wurde von Straßen NRW finanziert und durchgeführt. Bisher wurden im Ort einige Ausfahrten, beispielsweise beim Edeka, rot markiert. Straßen.NRW führt allerdings nur noch an Unfallschwerpunkten Rot-Markierungen durch, habe die Gemeinde mitgeteilt. „Es heißt, dass es in Altenberge keine Unfallschwerpunkte gibt. Leider bleibt dabei unberücksichtigt, dass sich die Verkehrssituation durch die verschiedenen Umbaumaßnahmen, die zurzeit im Ort durchgeführt werden, extrem verändert hat. Muss es erst zu Unfällen kommen, um die Sensibilität für den Radverkehr zu verbessern?“, so Birgit Koch-Heite in der Pressemitteilung weiter.

Nachhaltige Mobilität

Hinzukommt, dass die Altenberger ADFC-Ortsgruppe nicht nachvollziehen könne, warum an der Ausfahrt vom Lütke Berg kein Stopp-Schild für die Autofahrer aufgestellt wird. Stattdessen sind in beide Richtungen Vorfahrtachten-Schilder für die Radfahrer aufgestellt worden.

Koch-Heite: „Das konterkariert doch eindeutig die Ziele einer schnellen und sicheren Radwegeverbindung nach Münster. Der Radfahrer und die Radfahrerin werden gezwungen abzustoppen.“ Ein zügiges Fahren sei dann erst hinter dem Kreisverkehr möglich. „Kann das zielführend sein?“, fragt Birgit Koch-Heite. „Hier wäre ein Umdenken im Sinne einer nachhaltigen Mobilität wünschenswert.“