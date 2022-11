Buntes Programm an allen vier Sonntagen vor Weihnachten

Friedhelm Greiwe ist lange fertig. Schon in der vergangenen Woche hat das Vorstandsmitglied des Heimatvereins Maria, Josef und das Christkind samt Anhang, darunter auch einige waschechte Westfalen wie den Kiepenkerl, liebevoll in Szene gesetzt. Zwei Tage dauert es wenigstens, bis die einmalige Krippenlandschaft, monumental eingerahmt von der von Alfons Schnell gestifteten Windmühle, in Stenings Scheune für den adventlichen Besucheransturm hergerichtet ist. Jetzt muss heute nur noch die Weihnachtspyramide per Kran einschweben, dann kann für den Heimatverein das üppige Adventsprogramm starten. Vorsitzender Josef Müllenbeck betont: „Wir haben wieder für jedes der vier Wochenenden vor Weihnachten etwas vorbereitet.“ Und sogar am zweiten Feiertag ist am Heimathues was los. . .

