Angebliche Polizisten haben bei Altenbergerin keine Chance

Immer wieder gibt es im gesamten Kreisgebiet betrügerische Anrufe von falschen Polizeibeamten – so auch in der vergangenen Woche in Altenberge. Eine ältere Frau reagierte in diesem Fall aber genau richtig – nach dem zweiten Anruf wurde das Gespräch beendet.

