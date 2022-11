Angeln, tauchen, spielen

„Alle waren begeistert, einige sogar sehr begeistert.“ Dass ein Ausschussvorsitzender die Diskussion zu einem Tagesordnungspunkt derart euphorisch zusammenfassen kann, das ist schon sehr, sehr selten. Was die Mitglieder des Umweltausschusses zu Jubel und den Vorsitzenden Dr. Thomas Weide zu diesem Kommentar hinriss, das waren die ersten Ideen für ein kleines Freizeitparadies an Sümpelmanns Teich. Im Augenblick hindert noch ein meterhoher Zaun und ein mit Vorhängeschloss gesichertes Tor den Wanderer am Zutritt zu dem 2,3 Hektar großen Teich. Aber irgendwann gibt es dort vielleicht einen Rundwanderweg, Badestege, Wasserspielplatz, Wohnmobilstellplätze, Angelmöglichkeiten, Naturlehr- und Trimmdichpfad, Pferdetränke, Tauchareal und Mini-Ozean für Modellschiffe sowie Gärten für Selbstversorger.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet