Ansprüche verlaufen nicht im Sande

Altenberge

Vor knapp eineinhalb Monaten hat der Bundesrat dem vom Bundestag am 10. November vergangenen Jahres beschlossenen Entwurf des „Wohngeld-Plus-Gesetzes“ endgültig zugestimmt. Weil jetzt mehr als drei Mal so viele Haushalte in Deutschland einen Anspruch auf Wohngeld haben, flattern auch in der Gemeinde Altenberge die Anträge ins Haus.

Von Matthias Lehmkuhl