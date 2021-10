Apfelchips liegen im Trend

Mosterei Obstsaft Post in Entrup existiert seit drei Jahren

Altenberge

Vor fünf Jahren hatte Umweltgutachter Matthias Post die Idee, in seinem Bauernhof in Entrup eine eigene Mosterei einzubauen. Seit mehr als drei Jahren existiert nun die „Mosterei Obstsaft Post“, die aus angelieferten Äpfeln, Birnen und Quitten Saft presst. Mittlerweile produziert der Familienbetrieb in seiner eigenen Trocknungsanlage auch gesunde und nahezu fettlose Apfelchips für Obsthöfe.

Von Matthias Lehmkuhl