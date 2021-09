Arbeiten für neuen Radweg gestartet

In den nächsten drei Monaten wird die Münsterstraße in Höhe der Tankstelle Brömmler immer wieder einseitig gesperrt werden müssen, damit die Arbeiten am neuen kombinierten Geh- und Radweg reibungslos ablaufen können. Darauf weist Thomas Mücke, Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, hin. Auf einer Länge von etwa 300 Metern (vom Aldi bis in Höhe des Abzweigs zum Regionalgut) wird der Radweg erstellt. Damit wird das erste Projekt im Zuge des Fuß- und Radwegekonzeptes umgesetzt, so Bürgermeister Karl Reinke. Die Kosten belaufen sich auf etwa 350 000 Euro. Derzeit laufen noch Gespräche mit Straßen.NRW um zu klären, in welchem Umfang sich das Land an den Kosten beteilige, so Sebastian Nebel, in der Gemeinde zuständig für die Wirtschaftsförderung.