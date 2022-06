Auf Entdeckungsreise im Eiskeller

Kinder der Borndalschule durften am Freitag den Eiskeller besichtigen. Stein des Anstoßes war die Entdeckung von Fantasiefiguren, die im Eiskeller teilweise versteckt worden waren. Seit Beginn des aktuellen Schuljahrs wurden diese Figuren immer mittwochs unter der Anleitung des professionellen Kinderbuch-Illustrators, Sven Leberer, in einer Arbeitsgruppe zunächst gezeichnet, dann konzipiert und zum Schluss bemalt.

Kinder der Borndalschule schauen sich Fantasiefiguren der Dritt- und Viertklässler an

Thomas Harbich führte die Borndalschülerinnen und -schüler durch den Eiskeller, in dem von den Dritt- und Viertklässlern gestaltete Fantasiefiguren (l.) an exponierten Stellen platziert und in Einzelfällen auch versteckt wurden.

Eine geführte Besichtigung des Altenberger Eiskellers ist immer ein Erlebnis. Am Freitagvormittag entwickelte sich so eine Führung für die Kinder der Borndalschule, die sich übrigens direkt über der 160 Jahre alten historischen unterirdischen Anlage der ehemaligen Bierbrauerei der Gebrüder Beuing befindet, zu einem regelrechten Abenteuer.

Pappmaché

Denn am Mittwoch vorher platzierten Dritt- und Viertklässler der Grundschule, von ihnen kreierte und bemalte Fantasiefiguren aus Pappmaché an exponierten Stellen des Eiskellers. Einige dieser Figuren wurden so platziert, dass sie nicht zu übersehen waren, andere wurden versteckt positioniert und die Kinder hatten die Aufgabe, diese Exponate zu finden.

Fragen

Thomas Harbich vom Heimatverein Altenberge leitete die Führung, die sich aufgrund des beschränkten Zeitfensters – je Gruppe standen 45 Minuten zur Verfügung – auf das Wichtigste konzentrierte. Dafür stand der Eiskeller-Kenner für die vielen Fragen der Schülerinnen und Schüler zur Verfügung.

Die Fantasiefiguren wurden seit Beginn des aktuellen Schuljahrs immer mittwochs unter der Anleitung des professionellen Kinderbuch-Illustrators, Sven Leberer, in einer Arbeitsgruppe zunächst gezeichnet, dann konzipiert und zum Schluss bemalt. Dieses Projekt in Zusammenarbeit mit der Jugendkulturwerkstatt wurde vom Landesprogramm „Kultur und Schule“ gefördert. „Es ging in diesem Projekt darum, die Kreativität der Kinder zu fördern und zu leiten“, erläuterte Sven Leberer.

Wendeltreppe

Zu Beginn der Führung erklärte Thomas Harbich den Kindern, was es mit dem Eiskeller auf sich hat. „Heute sind wir ja nicht wegen des Eiskellers hier, sondern wegen der Fantasiefiguren“, kündigte Harbich an.

Dann marschierte die erste Gruppe die steinerne Wendeltreppe hinunter, die sich mitten auf dem Pausenhof der Borndalschule befindet. Schnell wurde es in dieser Gruppe lauter, weil der Eiskeller nicht nur eiskalt, sondern auch nur gedämpft beleuchtet war. „Ihr müsst wirklich aufpassen, wohin ihr lauft“, warnte Thomas Harbich die aufgeregten Kinder, die aufgrund der „tollen“ Akustik für einen permanenten Geräuschpegel sorgten.

Verstecke

Das Entdecken der Verstecke jedenfalls war für die meisten Kinder kein Problem. Denn nahezu jeder Grundschüler inspizierte alle möglichen Nischen, Höhlen oder Vorsprünge. So wurde jede Figur lokalisiert. „Habt ihr denn auch alle die kleine schwarze Figur in dem ersten Durchgang gesehen?“, fragte Sven Leberer, noch einmal nach. Ein ohrenbetäubend „Jaaaa!“ kam ihm als allen Kinderkehlen entgegen. „Die Figur ist deswegen da, weil derjenige, der diese Figur gebastelt hatte, sich die ganze Zeit mit Diamanten beschäftigt hatte und zunächst aus Imitaten ein Gesicht gemacht hat. Die schwarze Figur ist dort ganz richtig versteckt worden, weil sie genau dahin passt“, meinte der Kinderbuch-Illustrator.

Fledermäuse

Natürlich wussten die Kinder, dass Abschnitte des Eiskellers als Winterquartiere von Fledermäusen fungieren. Als sie die Bereiche erreichten, machte Thomas Harbich sie darauf aufmerksam. Einige Kinder duckten sich automatisch, obwohl die Fledermäuse sich nur im Winter dort aufhalten.

Sven Leberer betonte, dass einige Fantasiefiguren, wie beispielsweise eine Meerjungfrau, hervorragend zum Eiskeller passen würden, „schließlich dreht es hier auch alles ums Wasser, allerdings im gefrorenen Zustand.“