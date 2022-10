Auftaktveranstaltung zum Thema „Naturnahe Gärten“

Die neue BUND-Ortsgruppe Altenberge möchte in einer Veranstaltungsreihe aktuelle Themen zu Biodiversität und Klima einem interessierten Publikum vorstellen und ein Forum für den Austausch bieten sowie die Diskussionen fördern.

In der Auftaktveranstaltung „Naturnahe Gärten“ wird das Team der Gärtnermeister Lösing die Gestaltung von Gärten und die angepasste Auswahl von Gehölzen an die Klimaveränderung vorstellen. Im Anschluss an den Vortrag wird genügend Zeit für Fragen sein.

Die Veranstaltung findet am kommenden Mittwoch (19. Oktober) statt. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Kulturwerkstatt an der Bahnhofstraße. Der Eintritt ist frei. Es wird um eine Spende für die Kulturwerkstatt gebeten. Dort gelten die 3G-Regeln. Angesichts der steigenden Inzidenzen wird empfohlen, eine FFP2-Maske zu tragen, so die BUND-Ortsgruppe.

Heimische Schmetterlinge auf dem Rückzug

Zudem weist sie auf folgende weitere Themen in der Veranstaltungsreihe hin, die für zukünftige Termine geplant sind: Elektromobilität im ÖPNV am Beispiel der Stadtwerke Münster und Insektenrückgang am Beispiel heimischer Schmetterlinge.

Die BUND-Ortsgruppe Altenberge trifft sich jeden ersten Montag im Monat um 20 Uhr in der Kulturwerkstatt. Als neues Vorstandsteam wurden Georg Scholzen, Ute und Frank Rosenbauer gewählt.

Weitere Aktivitäten der Ortsgruppe sind die Pflege von schützenswerten Flächen in Altenberge. Beispielsweise wurde ein Antrag zum Schutz und zur Pflege der alten Obstbäume an den Straßenrändern in der Gemarkung im August der Gemeinde überreicht. Interessierte Bürger sind willkommen, an den Treffen der BUND-Orsgruppe teilzunehmen.