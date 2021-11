Aus Not ist Leidenschaft geworden

Schicksalsschläge bewegen viele Menschen, ihr Leben zu verändern. Vor sechs Jahren wurde bei Oliver Härting Parkinson diagnostiziert. Weil nicht viel später immense Schlafstörungen sich bei ihm einstellten, setzte sich der heute 58-Jährige an eine Staffelei und begann, einfach los zu malen. Am Sonntag (7. November) stellt der Autodidakt 32 Exponate seiner vielen Acryl- und Ölbilder für drei Monate im Café Sculptura am Marktplatz aus. Um 15 Uhr startet die Vernissage, die um 17.30 Uhr endet.

Leidenschaft

Aus der Not sei Leidenschaft geworden. „Ich bin nachts angefangen, zu malen und habe immer mehr Freude daran entwickelt“, erläutert der gebürtige Dorstener. Jetzt male er drei bis vier Stunden täglich. „Ich bin Autodidakt und verkaufe seit einem Jahr mittlerweile Bilder. Deshalb möchte ich mich als Künstler selbstständig machen“, so Härting weiter, der seit elf Jahren in Münster wohnt und selbstständiger Gesundheitsberater im Pflegebereich und Bewegungslehrer in Altenberge ist. „Ich möchte mit meiner Kunst chronisch Kranken Mut machen“, hebt der Maler hervor.

Menschen und Tiere

Oliver Härting malt in Acryl und Öl vorzugsweise Menschen und Tiere, aber auch Stillleben in kleinen und großen Formaten, hauptsächlich in Farben aber auch in Schwarz-Weiß. Seine Frau Ingrid, mit der er seit elf Jahren verheiratet ist, sei seine größte Kritikerin. „Augen zu malen, sind meine Stärke. Das ist mein Markenzeichen. Ich arbeite intuitiv. Ich denke in Farben“, unterstreicht der Künstler, der bereits rund 400 Bilder gemalt hat.

400 Bilder

Vor vier Jahren hat sich das Café Sculptura zum letzten Mal in eine Galerie verwandelt. Danach habe es zeitlich nicht mehr gepasst und dann sei Corona gekommen. „

Wir freuen uns darauf, neue Objekte im Café Sculptura präsentieren zu können“, sagte Marita Bernsmann, die zusammen mit ihrem Mann das Café betreibt.

Öffnungszeiten des Café Sculptura: Dienstag ab 15 Uhr, Mittwoch und Donnerstag ab 9 Uhr und Freitag bis Sonntag ab 12 Uhr; Montag ist Ruhetag.