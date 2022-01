Ausbildungsplätze und mehr

Berufsberatung am Mittwoch im Jugendheim

Ulla Wilken, Leiterin des Jugendheimes, wirbt für den Termin zur Berufsberatung, der am Mittwoch angeboten wird.

„Endlich können wir nach einer langer Corona-Pause wieder eine Berufsberatung für Jugendliche im KOT-Jugendheim anbieten“, freut sich Ulla Wilken. Das Angebot findet am Mittwoch (26. Januar) von 17 bis 19 Uhr statt. Es gilt die 2G-Regel.

Wer sich in der Berufswahlorientierung befindet, einen Ausbildungsplatz sucht oder sich für eine weiterführende Schule (beispielsweise Wirtschaftsschulen Steinfurt oder Münster, Technische Schulen Steinfurt) interessierst, der ist im Altenberger Jugendheim genau richtig.

Berufsschule

„Auch wenn du mit deiner momentanen beruflichen Situation unzufrieden bist und nicht genau weißt, ob du den richten Weg eingeschlagen hast, kannst du am Mittwoch mit der Berufsberaterin im Jugendheim über Alternativen sprechen“, so Jugendheimleiterin Ulla Wilken.

Die Berufsberaterin Mechthild Hüsken von der Agentur für Arbeit aus Steinfurt wird interessante Ausbildungsplätze anbieten und über verschiedene weiterführende Schulformen und andere Möglichkeiten (FSJ, BFD) informieren.

Ausbildungsplatz

„Frau Hüsken kennt die Chancen, aber auch die Schwierigkeiten der Jugendlichen bei der Berufswahl“, so Wilken. Regelmäßig ist sie an verschiedenen Schulen tätig und berät dort die Schülerinnen und Schüler über ihre beruflichen Chancen.

Vor Ort erhalten am Mittwoch Schülerinnen und Schüler (auch gerne mit Eltern) aller Schulformen die Möglichkeit, das Angebot der Berufsberatung im Jugendheim zu nutzen. Aufgrund der Bauarbeiten an der Boakenstiege ist der Eingang vorübergehend am Karl-Leisner-Haus.

Weitere Informationen gibt es bei Ulla Wilken im KOT-Jugendheim unter der Telefonnummer 0 25 05/94 95 75.