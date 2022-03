Aushängeschild Altenberge?

„Kläranlagen“, sagt Mark Scheffler, „sind die größten Stromfresser einer Gemeinde.“ Der wissenschaftliche Mitarbeiter im Labor für Umwelttechnik, Wasser, Abwasser, Abfall und Immissionsschutz der Fachhochschule Steinfurt belegte das mit eindrucksvollen Zahlen: Von 2019 bis 2021 betrug der Stromverbrauch in der Altenberger Kläranlage durchschnittlich 521 000 Kilowattstunden. Die Stromkosten betrugen etwa 80 000 Euro pro Jahr. Die CO 2 -Emissionen lagen bei circa 135 Tonnen in 365 Tagen. Doch das soll sich ändern. Die FH möchte sich an einem vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit gestarteten Förderaufruf beteiligen. Dazu hat sich die FH mit einer Projektidee an die Gemeinde Altenberge gewandt. Das Ziel: Die Kläranlage soll künftig CO 2 -neutral betrieben werden.

Als erster Schritt muss entschieden werden, ob sich Altenberge überhaupt an dem Förderaufruf beteiligt. „Das Paket ist bestechend“, sagte Dr.-Ing. Elmar Brügging, der zusammen mit Prof. Dr.-Ing. Christof Wetter den Fachbereich Energie, Gebäude und Umwelt der FH in Steinfurt leitet. „Ich räume Ihnen eine hohe Chance auf eine Förderung ein.“

Die Kernpunkte der Projektidee stellte Scheffler in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Klima-, Arten- und Umweltschutz, Mobilität vor. Ein Baustein, um die Kläranlage künftig klimaneutral zu betreiben, sei neben der Maximierung der Energieeffizienz der massive Ausbau von Photovoltaik in Kombination mit der Energieerzeugung durch Elektrolyse. Denkbar sei unter anderem ein Ausbau von Photovoltaik-Anlagen auf Freiflächen im Umkreis der Kläranlage, so Scheffler.

Zudem habe die Wasserelektrolyse, bei der Wasser- und Sauerstoff erzeugt werden, viele Vorteile. So führe die Nutzung des Reinsauerstoffs anstelle der sonst üblichen Belüftung im sogenannten Belebungsbecken der Kläranlage zu einer Senkung der Betriebskosten. Des Weiteren könne der durch die Elektrolyse gewonnene Wasserstoff sinnvoll eingesetzt werden: in der Industrie, bei der Mobilität (beispielsweise wasserstoffbetriebene Busse), bei der Gasnetzeinspeisung oder in einem Blockheizkraftwerk (BHKW).

Um einen versorgungssicheren Betrieb zu gewährleisten, könnten verschiedene Speichertechnologien eingesetzt werden, erläuterte Mark Scheffler. Dazu gehören beispielsweise ein Wärmespeicher zur kontinuierlichen Belüftung des Faulturms und ein Druckspeicher für Wasser- und Sauerstoff für eine flexible Elektrolyse.

Die Liste der Vorteile des vorgestellten Projektes ist lang: Im Sinne des Umweltschutzes würden 135 Tonnen CO 2 pro Jahr in Altenberge eingespart, so Scheffler. Zudem seien die langfristigen Kosteneinsparungen zu berücksichtigen: Die Kommune werde unabhängig von steigenden Strompreisen und verfüge über eine autarke Energieversorgung.

Durch die hohe Förderquote des Bundes von 80 Prozent „sind die Investitionskosten höchstens so hoch, wie die Betriebskosten für die nächsten 20 Jahre“, sagte Scheffler. Zudem werde in die stetig wachsende Zukunftstechnologie „Wasserstoff-Systemtechnik“ investiert.

Zudem blickte Scheffler weit über das Hügeldorf hinaus. Sollte Altenberge im Falle einer Antragstellung eine Förderzusage erhalten, „ist es ein Vorzeigeprojekt für ganz Deutschland“. Scheffler weiter: „Altenberge kann die Vorreiterrolle für ein vielversprechendes Konzept einnehmen.“

Wie geht es weiter? Die FH schlägt vor, an dem Förderaufruf teilzunehmen und bis zum 31. Oktober einen Förderantrag beim Bundesministerium einzureichen. Dafür müsste ein externes Büro eingeschaltet werden. Die Honorarkosten belaufen sich auf etwa 20 000 Euro und müssten außerplanmäßig im Haushalt 2022 bereitgestellt werden.

Zudem muss die Gemeinde nun die wichtige Frage klären, ob in unmittelbarer Nähe zur Kläranlage Flächen gepachtet werden können, um darauf ausreichend Photovoltaik-Anlagen zu platzieren. Schließlich ist ein wesentlicher Baustein des Projektes, dass der Energiebedarf der Kläranlage durch CO 2 -neutrale Stromerzeugung, wie durch PV-Anlagen, gedeckt werden kann.

Und die Meinung der Ausschussmitglieder? Sie stimmten einstimmig dafür, dass Projekt weiter zu verfolgen.