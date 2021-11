Ausreichende Kapazitäten

Dritte Impfung in den Hausarztpraxen

Angesichts steigender Inzidenzzahlen von Covid-Infizierten und auch von Erkrankungen bei bereits Geimpften ist die Sorge groß, dass es wieder Covid-Infektionen in den gefährdeten Altersgruppen der Seniorinnen und Senioren geben wird. Über einzelne Ausbrüche in Pflegeheimen, wie in Burgsteinfurt, wurde schon berichtet.

Booster-Impfung

Die Altenberger Hausärztinnen und Hausärzte rufen alle Menschen ab 70 Jahren dazu auf, sich die Auffrischimpfung gegen Covid geben zu lassen. Sechs Monate nach der zweiten Impfung wird ihnen jetzt eine dritte Impfung mit Biontech- oder Moderna-Impfstoff angeboten. „Die Altenberger Hausarztpraxen haben genügend Impfstoff und Kapazitäten, diese Impfungen durchzuführen“, heißt es dazu in der Pressemitteilung der Gemeindeverwaltung. Erfreulicherweise sind in Altenberge bereits alle Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen durch die Hausärzte zum dritten Mal geimpft, teilt die Gemeinde mit. Auch dem Personal in diesen Einrichtungen konnten unkomplizierte Vor-Ort-Impfangebote gemacht werden.

Vor-Ort-Angebote

Die Gemeinde verschickt ein persönliches Erinnerungsschreiben an alle Altenberger Einwohner ab 70 Jahren. Dieses wird von den Hausarztpraxen sehr begrüßt. Ebenfalls sind alle Menschen, die eine Impfung mit dem Johnson&Johnson-Impfstoff erhalten haben, unabhängig von ihrem Alter aufgerufen, sich eine Auffrischimpfung mit einem mRNA-Impfstoff (Biontech oder Moderna) geben zu lassen. Der Abstand zur Johnson&Johnson-Impfung muss mindestens vier Wochen betragen.