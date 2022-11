Außenbereiche mobil warnen

In Altenberge gibt es vier fest installierte Sirenen. Vier weitere sollen folgen, um den Ortskern vor Gefahrenlagen warnen zu können. Für den Außenbereich will die Gemeinde vorerst mobile Geräte testen, bis wieder Fördermittel für weitere Anlagen zur Verfügung stehen.

Beim Probealarm in Altenberge wurde noch mit mobilen Anlagen gewarnt. nun sollen weitere anlagen im Ortskern installiert werden.

Das Sirenennetz in Altenberge muss wachsen. Darüber sind sich die Mitglieder des Haupt-, Wirtschaft-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses einig. In ihrer Sitzung am Montagabend im Mehrzwecksaal des Bürgerhauses stellte Uwe Koperwas von der Firma Helin-Sirenen einen Beschallungsplan vor, um zu zeigen, inwieweit die Bevölkerung im Ernstfall über diese Geräte gewarnt werden kann.