Sprechstunde mit zwei Landtagsabgeordneten: „Austausch extrem wichtig“

Die heimischen Landtagsabgeordneten Christina Schulze Föcking und Simone Wendland bieten gemeinsam mit Tim Warmeling, Vorsitzender der CDU Altenberge, in dieser Woche eine Bürgersprechstunde in Altenberge an: Am Mittwoch, 1. Dezember, können Bürgerinnen und Bürger zwischen 17 und 18 Uhr im Bürgerbüro der CDU Altenberge, Kirchstraße 12, ihre Anliegen direkt adressieren.

„Mir ist der direkte Austausch mit den Menschen extrem wichtig. Klar bin ich immer bei Anliegen ansprechbar, dennoch biete ich gerne immer wieder konkrete Termine vor Ort an. Dann können die Bürgerinnen und Bürger schnell und unkompliziert die Dinge loswerden, die sie beschäftigen“, wird die Landtagsabgeordnete Christina Schulze Föcking im Pressetext zitiert.

Simone Wendland sieht den Mittelpunkt ihrer Arbeit nach eigenen Angaben darin, immer ein offenes Ohr für die Menschen zu haben: „Ich möchte für die Bürgerinnen und Bürger da sein, das gilt insbesondere auch für die Altenbergerinnen und Altenberger. Deshalb freue ich mich am 1. Dezember auf den Austausch.“

Tim Warmeling ist laut Pressebericht glücklich, dass sich die Abgeordneten Zeit für die Bürgersprechstunde nehmen: „Wir freuen uns immer, wenn unsere heimischen Landtagsabgeordneten bei uns zu Besuch sind. Der kurze Draht nach Düsseldorf ist wichtig für uns, für unsere Gemeinde und ihre Bürgerinnen und Bürger.“

Interessierte können sich telefonisch oder per Mail anmelden. Dies ist im Büro von Schulze Föcking telefonisch unter 02 11/ 884 2610 oder mit einer kurzen E-Mail an Christina.Schulze-Foecking@landtag.nrw.de möglich. Es können auch individuelle Termine bei Bedarf verabredet werden, heißt es im Pressebericht weiter.

Die Bürgersprechstunde findet unter Einhaltung der aktuell geltenden Hygieneschutzvorschriften statt: Das Büro bittet darum zu beachten, dass vor Ort die 2G-Regelung gilt. Sollten die dafür nötigen Nachweise nicht erbracht werden können, besteht die Möglichkeit des Austauschs per Telefon oder Videochat.