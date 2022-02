Ausweichen nach Hansell

Altenberge

Bis zum 2. März (Aschermittwoch) finden die Gottesdienste der Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist in der Filialkirche St. Johannes Nepomuk in Hansell statt. Sobald ein Autokran und ein Höhenkletterer verfügbar sind, soll das Turmkreuz abmontiert werden. Dieses ist seit dem Orkan in der vergangenen Woche in Schieflage geraten.

Von und