B54 in Richtung Steinfurt nach Pkw-Brand gesperrt

Am Montagvormittag ist auf der B54 in Höhe Altenberge ein Pkw in Brand geraten. Die Bundesstraße war zwischen den beiden Altenberger Abfahrten zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die B54 nach Münster ist mittlerweile wieder freigegeben, die Sperrung in Richtung Steinfurt dauert an. Es bildete sich ein langer Stau.

Verletzte hat es bei dem Autobrand nicht gegeben, teilte Einsatzleiter Andreas König von der Altenberger Feuerwehr mit, die um 10.26 Uhr zu dem Einsatz gerufen wurde. Die beiden Insassen sind nicht zu schaden gekommen. Warum der Pkw angefangen hat zu brennen, ist unklar, sagte König.

Den eigentlichen Brand hat die Feuerwehr unter Kontrolle bekommen. Bis die B54 wieder freigegeben werden kann, wird es aber vermutlich noch etwas dauern. Denn: Durch den Vorfall ist Diesel ausgelaufen, der sich auf der Fahrbahn verteilt hat, erklärte Andreas König. Es sei eine Straßenreinigungsfirma beauftragt worden, die sich um den Diesel kümmern soll. Bis das geschehen ist, bleibe die Straße noch gesperrt, sagte König.