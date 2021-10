Bald wieder Disco?

Trotz oder gerade wegen der Corona-Pandemie wurden im vergangenen Schuljahr durch den Förderverein der Borndalschule zahlreiche Anschaffungen möglich. Dies berichtete die Vorsitzende Nina Eilert während der Mitgliederversammlung. So wurden Warnwesten für die Erstklässlerinnen und Erstklässler gekauft sowie Materialien für den Schwimmunterricht, Kapla-Steine für den Ganztagsbereich, Bälle, Seilchen & Co. für die Pausenausleihe und vieles mehr. „Ein ganz besonderes Highlight für die Kinder war die Eisaktion vor den Sommerferien“, so Schulleiterin Ulrike Zeljko.

Lego-AG

Einige größere Projekte konnten dank weiterer Spenden durchgeführt werden: So wurden beispielsweise Schullektüren und Lego-Education-Sets angeschafft. Die daraus entstandene Lego-AG unter der Leitung von Lehrer Marlon Baumgardt erfreut sich großer Beliebtheit. „Die Kinder sind hochkonzentriert bei der Sache“, heißt es in der Pressemitteilung des Fördervereins. Zudem wurde der Einsatz von Maren Kock-Hoffmann für die Schwimmbegleitung hervorgehoben.

127 Mitglieder

Die Mitgliederzahl ist in den vergangenen Monaten aufgrund zahlreicher neuer Anmeldungen von Erstklässlereltern auf 127 Mitglieder gestiegen.

Wahlen standen ebenfalls auf der Tagesordnung: Nina Eilert bleibt erste Vorsitzende, auch Vera Schenkewitz (zweite Vorsitzende) und Tanja ter Steege (Kassenwartin) wurden in ihren Ämtern bestätigt. Unterstützt wird der Vorstand durch eine Schriftführerin, zwei Rechnungsprüfer und engagierte Beisitzer. Für das aktuelle Schuljahr sind weitere Aktionen geplant oder haben sogar schon stattgefunden: „Mein Körper gehört mir“, das Trommelzauber-Projekt und – wenn es richtig gut läuft – auch wieder die sehr beliebte „Borndal-Disco“.