Bäume an der Buchenallee werden fallen – irgendwann

Die Buchen an der Buchenallee beschäftigen seit vielen Jahren die Kommunalpolitiker. In der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses standen die Bäume wieder einmal im Mittelpunkt einer Diskussion.

Die Bäume an der Buchenallee sind auf Dauer nicht zu halten. Die Gemeindeverwaltung plant jetzt eine Neugestaltung der Straßenränder.

Sonnenbrand, Pilzbefall, Würgewurzeln, Anfahr- und Hundeurinschäden – die Buchen an der namengebenden Allee haben schon eine Menge mitgemacht. Auch wenn sie wegen dieser langen Liste von Krankheiten noch nicht auf die Intensivstation müssen, ist das Ende absehbar. Der Gemeinde bleibt aber noch genügend Zeit, sich in aller Ruhe Gedanken darüber zu machen, was nach dem Fällen der insgesamt 20 Bäume entlang der Straße passieren soll.