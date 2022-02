Bäume und Hecken werden entfernt

Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, ist im Herbst diesen Jahres der Austausch sowohl des Misch- als auch des Regenwasserkanals im Bereich südlich des Wohngebietes Rönnenthal vorgesehen. Vorbereitende Vermessungsarbeiten in den nächsten Wochen sowie die Baumaßnahme an sich erfordern unvermeidliche Rodungsarbeiten entlang des Trassenverlaufs, so die Pressemitteilung der Gemeinde. Die Entfernung des dortigen Baum- und Heckenbestandes wird eine Fachfirma in dieser Woche durchführen. Für die Dauer der Arbeiten wird der Fuß- und Radweg gesperrt.

Zeitgleich werden für den Neubau des Regenrückhaltebeckens für das geplante Baugebiet Rönnenthal III Rodungsarbeiten des bestehenden Strauch- und Heckenbestandes auf dem für den Bau vorgesehenen Grundstück an der Hanseller Straße durchgeführt. Die Gemeindeverwaltung bittet die Bürgerinnen und Bürger für etwaige Unannehmlichkeiten um ihr Verständnis.