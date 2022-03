Beeindruckende Landschaften

„China ist einzigartig und voller Widersprüche“, so die Ankündigung zu einem Vortrag von Andreas Pröve, der am 11. März in der Kulturwerkstatt stattfindet.

Vortrag über China am 11. März

Auf einen spannenden Vortrag dürfen sich die Besucherinnen und Besucher am 11. März (Freitag) freuen: Dann berichtet Andreas Pröve über eine Reise durch China. Beginn ist um 20 Uhr in der Kulturwerkstatt.

„China ist einzigartig, voller Widersprüche und Überraschungen“, heißt es in der Ankündigung. Pröve setzt sich ein hohes Ziel: 6000 Kilometer von Shanghai zu den Quellen des Jangtsekiang in Tibet – und all das im Rollstuhl.

6000 Kilometer

Mit Herzblut, unerschöpflichem Humor und Leidenschaft fesselt er sein Publikum. Es leidet, lacht und kämpft mit ihm, bis das Ziel der Reise zum Greifen nahe ist. Unterwegs gibt es viel zu bestaunen: Da sind unter anderem die 200 Meter hohen bewaldeten Sandsteinpfeiler im Nationalpark Wulingyuan in der Nähe der Stadt Zhangjiajie. Diese versetzen die Besucher in die Scheinwelt des Films „Avatar“. Wulingyuan wurde 1992 als UNESCO-Weltkulturerbe eingetragen.

Nationalpark

Pröve, gelernter Tischler und Technischer Zeichner im Maschinenbau, wuchs im niedersächsischen Dorf Wathlingen auf. Am 17. April 1981 erlitt er bei einem Motorradunfall eine Querschnittslähmung und ist seitdem auf einen Rollstuhl angewiesen. 1983 unternahm er seine erste ausgedehnte Reise im Rollstuhl durch Indien und Sri Lanka, worüber er in Vorträgen und Zeitungsartikeln berichtete. Zwischen 1984 und 1992 führten ihn weitere Reisen nach Indien, Pakistan, Nepal, Burma, Thailand, Indonesien, Malaysia, auf die Philippinen, nach Hong Kong und China. 1986 fuhr er mit der Transsibirischen Eisenbahn von Peking nach Moskau und weiter nach Berlin. Er reiste in dieser Zeit durch Mittelamerika und auf die Insel Madagaskar.

UNESCO-Weltkulturerbe

Seine Vorträge, die er überwiegend in Schwerpunktkliniken und Rehakliniken für Rückenmarkverletzte zeigte, haben einen bedeutenden Beitrag zur Rehabilitation der frischverletzten Patienten geleistet. Damit wurde er zu einem Wegbereiter für individuelle Rollstuhlreisen.

Die Veranstaltung ist eine Kooperation der Kulturwerkstatt, der ADFC-Ortsgruppe, des Vereins Casa Nova, des Teilhabebeirats und des Katholischen Bildungswerks. Der Einritt beträgt zwölf Euro. Reservierungen nimmt Norbert Fritz per E-Mail an norbert.fritz@gmx.de entgegen.

Sandsteinpfeiler

Corona-Hinweis: Alle Veranstaltungen werden an die jeweilige Corona-Auflage angepasst. Für die Veranstaltung am 11. März gilt die 2G-plus-Regel. Damit ist der Besuch nur für Geimpfte und Genesene mit aktuellem Test oder Geboosterte möglich. Ein entsprechender Nachweis muss zusammen mit einem amtlichen Lichtbilddokument mitgeführt werden.