Bei John Lennon kam die Sonne

An die 120 Nordwalder (Bild oben) und Altenberger waren bei der Friedenskette zwischen Münster und Osnabrück dabei. Zum Abschluss gab ein Friedensgebet in der Altenberger Pfarrkirche.

Ohne das Engagement der Altenberger und Nordwalde wäre eine große Lücke in der Friedenskette zwischen Münster und Osnabrück geblieben, die sich anlässlich des 375-jährigen Gedenkens an den Westfälischen Frieden am Freitag formiert hatte (diese Redaktion berichtete ausführlich). Aus dem Hügeldorf waren mehr als 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei, an vorderster Front Bürgermeister Karl Reinke, aber auch acht Jugendliche. In Nordwalde hatte sich eine Gruppe von 41 Männer und Frauen auf den Weg gemacht. Natürlich alle Gruppen per Bus, war ihnen doch ein Abschnitt in Ladbergen von den Organisatoren der Friedenskette zugewiesen worden.

Das regnerischen Wetter konnte Altenberger und Nordwalder nicht davon abhalten, ein entschiedenes Zeichen für den Frieden zu setzen und gemeinsam mit tausenden von Menschen um 16.08 Uhr den Friedenssong von John Lennon anzustimmen. Ulrike Reifig aus Altenberge beobachtete genau zu diesem Zeitpunkt, dass die Sonne herauskam. „Ansonsten war das Wetter wirklich erbärmlich.“

Organisiert hatte die Fahrt der ökumenischen Arbeitskreis Altenberge/Nordwalde, darunter auch Pfarrer Ulrich Schulte Eistrup aus Nordwalde. In Altenberge hatte sich dann ein Aktionsbündnis aus dem Arbeitskreis Ökumene, dem Familienbündnis und dem Aktionsbündnis für Demokratie gebildet, um einen möglichst großen Kreis an Interessierten zu erreichen

Eine Menschenkette zwischen den beiden Städten des Westfälischen Friedens hatte es vor 20 Jahren schon einmal gegeben. Damals wie heute aus Altenberge dabei: Hendrik Beckstette sowie Edith und Rolf Lindemann.

Ein ganz besonderer Dank galt den Busunternehmen Schäpers und Erftmann, die die Busse kostenfrei zur Verfügung gestellt hatten.

Nach der Rückkehr fand in der Altenberger Pfarrkirche ein Friedensgebet statt. Der ökumenische Chor aus Altenberge unter Leitung von Lioba Domann-Koch hatte in Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Prädikanten der evangelischen Kirche Altenberge, Heiko Filthuth, den Gottesdienst vorbereitet. Zu diesem Friedensgebet konnte Mit-Organisator Peter Esselmann neben der evangelischen Seite mit Prädikant Heiko Filthuth den Pfarrer aus Nordwalde, Ulrich Schulte-Eistrup, mit der Pfarreiratsvorsitzenden Maren Bals sowie den _Altenberger Pfarrer Heinz Erdbürger begrüßen. Eine große Zahl an Mitchristen beider Konfessionen aus Nordwalde und Altenberge bereicherten den Gottesdienst zum Abschluss des ereignisreichen Tages.