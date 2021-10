Bäume zeigen aufgrund ihrer Vitalität und erreichten Größe, wie gut sie sich den meist widrigen Standortbedingungen anpasst haben. Vor allem große Bäume sind in der Lage, im Vergleich zu jungen und kleinen Gehölzen viel CO 2 in Sauerstoff umzuwandeln und so einen nicht unwesentlichen Beitrag gegen den Klimawandel zu leisten. Das war auch mit einer der Gründe, weshalb die Politik in Altenberge mehrheitlich beschlossen hat, die insgesamt 19 Rotbuchen und eine Roteiche entlang der Buchenallee zu erhalten.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie