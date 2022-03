Beleuchtung optimieren

Tim Warmeling (r., CDU-Vorsitzender) und Timo Kwekkeboom (l., CDU) sprachen mit Bürgermeister Karl Reinke unter anderem darüber, an welchen Stellen die Straßenbeleuchtung in Zukunft noch verbessert werden kann.

Bei einem gemeinsamen Termin mit der Gemeindeverwaltung hat die CDU die Rückmeldungen auf ihre Aktion zur Sammlung der dunklen Stellen in Altenberge besprochen. „Es haben sich insgesamt über 40 Bürger und Bürgerinnen gemeldet, die uns auf Stellen aufmerksam gemacht haben, wo Nachholbedarf herrscht“, wird Timo Kwekkeboom (CDU) in einer gemeinsamen Pressemitteilung von CDU und Gemeindeverwaltung zitiert. Kwekkeboom weiter: „Dies zeigt, dass wir an diesem Thema weiter arbeiten müssen, um die Sicherheit im Ort zu verbessern.“

LED-Technik

Seitens der Gemeinde liegt bereits eine Liste von Stellen mit Optimierungsbedarf vor. „Auch bei uns haben sich schon viele Bürger seit der Umstellung gemeldet. Wir wollen jetzt beide Karten übereinander legen, um ein einheitliches Bild zu erzeugen“, sagt Silke Schwier, Mitarbeiterin im Fachbereich III Bauwesen.

Die Gemeinde Altenberge hat im Rahmen der Umsetzungsstrategie „Mehr Wirkung durch Kooperation – Investitionsoffensive für mehr Klimaschutz in kommunalen Liegenschaften und Fuhrparks im Kreis Steinfurt“ eine Zuwendung für die Umrüstung der vorhandenen Straßenbeleuchtung auf LED-Technik erhalten. Die Unterstützung wurde durch das Land NRW unter dem Einsatz von Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2014–2020 „Investition in Wachstum und Beschäftigung“ gewährt. Mit der Maßnahme soll sich der bisherige Stromverbrauch von etwa 202 000 kWh pro Jahr um etwa 50 Prozent reduzieren. Dies bedeutet eine Minderung des CO 2 -Ausstoßes von etwa 63,1 Tonnen pro Jahr. „Wir werden bald die erste Abrechnung vorliegen haben und sehen, in welchem Rahmen die Ziele erfüllt worden sind. Danach lässt sich abschätzen, welche Möglichkeiten im Hinblick auf die weitere Optimierung der Straßenbeleuchtung gegeben sind“, so Bürgermeister Karl Reinke.

CO2-Ausstoß

„Wir freuen uns natürlich, dass unser Anliegen bei der Verwaltung ein offenes Ohr findet. Nächste Schritte müssen jetzt sein, eine Bestandsaufnahme zu machen und daran zu arbeiten, einen gemeinsamen Fahrplan mit dem Umweltausschuss darüber zu definieren, welche Stellen je nach Kritikalität optimiert werden sollen“, so Tim Warmeling, Ortsvorsitzender der CDU. Nachdem die Inventur abgeschlossen und bewertet ist sowie ein Zwischenfazit der Umstellung auf LED-Beleuchtung gezogen ist, sollte ein gemeinsamer Fahrplan mit der Verwaltung und der Politik zur Beleuchtungsoptimierung erarbeitet werden.

Die Erstellung dieses Fahrplans wird die CDU im nächsten Schritt entsprechend beantragen.