Bereits 50 Feldbetten bestellt

Zwölf Personen aus der Ukraine sind bislang in Altenberge angekommen und in Privatunterkünften untergebracht worden. Darunter befinden sich fünf Kinder und Jugendliche, berichtete Bürgermeister Karl Reinke am Montagabend in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Teilhabe, Generationen, Kultur, Sport und Soziales. Am kommenden Montag (21. März) erwartet die Gemeinde sechs weitere Personen aus der Ukraine.

