Session-Serie „I love Boogie“ startet am 16. März

Die Sessionreihe „I love Boogie“ startet in der kommenden Woche mit drei herausragenden Musikern. Am 16. März ist unter anderem Tommie Harris zu Gast.

„Drei virtuose Pianisten und Vollblutmusiker präsentieren wir bei dem zehnten Boogie-Konzert im Saal Bornemann“, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. Wie in jedem Jahr läutet auch in 2022 ein Konzert die Session-Serie „I love Boogie“ ein. Das Konzert findet am 16. März (Mittwoch) statt.

Amerika

Fabian Fritz und Daniel Paterok freuen sich, dass Christian Bleiming einmal mehr den Weg nach Altenberge gefunden hat. Mit im Gepäck hat er den amerikanischen Sänger und Entertainer Tommie Harris, der bereits zweimal in Altenberge war und immer wieder das Publikum begeisterte.

Boogie-Elite

Tommie Harris ist seit Jahrzehnten auf den Bühnen Europas aktiv. Sein Bluesgesang fesselt das Publikum, und seine Boogie-Woogie-Titel sind atemberaubend für die Hörerin oder den Hörer, nicht jedoch für den stimmgewaltigen Vokalisten. Das Repertoire von Harris umfasst Swing, Blues, Boogie-Woogie und Gospel.

Christian Bleiming ist ein alter Bekannter in Altenberge, der „Westfälische Boogie-König“ der mittleren Generation der Blues- und Boogie-Elite Deutschlands. Er spielt einen traditionellen Stil in der Art von „Pinetop“ Smith, Meade „Lux“ Lewis und anderer Altmeister. Dabei interpretiert Bleiming nicht nur Klassiker des Genres, sondern stellt auch hörenswerte Eigenkompositionen vor.

Kartenvorverkauf

Das Konzert findet am 16. März um 20 Uhr im Saal Bornemann statt. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt beträgt zehn Euro. Es gilt die 3G-Regel. Reservierungen werden von Norbert Fritz nur per E-Mail an norbert-fritz@gmx.de entgegengenommen.