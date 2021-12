Bester Granit für die Skater

Einer der renommiertesten Parkbauer Europas in Altenberge im Einsatz

Die Skater in Altenberge können sich freuen. Ihre Anlage auf der Freizeitfläche Appelhoff ist um einige Elemente ergänzt worden. Dabei wurde mit Granit ein besonders widerstandsfähiges Material gewählt. Jetzt rückte Andreas Schützenberger, Chef der Firma IOU-Ramps in Passau, an, um gemeinsam mit Bauhof-Mitarbeitern aktiv zu werden. Schützenberger gilt als einer der besten Skateparkbauer Europas und ist weltweit unterwegs.