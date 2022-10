Bewegte Bilder im Schaukasten

Der Heimatverein geht mit der Zeit: Am Backhaus wurde ein Flachbildschirm installiert, um dort künftig über Termine und Wissenswertes rund um die Gebäude auf dem Areal des Heimatvereins zu informieren.

Franz Müllenbeck zeigt das neueste Schmuckstück des Heimatvereins, einen gegen Wind und Wetter geschützten Flachbildschirm, der in erster Linie das Holzschuhmachen zeigen soll.

Dass der Heimatverein immer für eine Überraschung gut ist, das haben die Heimatfreunde schon bei vielen Gelegenheiten bewiesen. Die neueste ist in einer Nische am schmucken Backhaus installiert und ist der hängende Beweis, dass die Heimatfreunde sich nicht nur der Tradition verpflichtet fühlen, sondern auch mit der Zeit gehen. Wo andere Vereine einen Schaukasten mit integrierter Zettelwirtschaft zur Kommunikation nutzen, laufen in dem kleinen Museumsdorf bewegte Bilder über einen modernen Flachbildschirm.