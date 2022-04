Klimaschutzmanager Tobias Michnowski hört auf

Zuerst hat es viele Anläufe und viele Jahre gedauert, bis sich die Mehrheit der Altenberger Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker dazu durchringen konnte, einen Klimaschutzmanager für die Gemeinde einzustellen. Doch bei der Besetzung haben sie wenig Glück: Zum 1. Mai hat Tobias Michnowski seinen Posten als Klimaschutzmanager der Gemeinde gekündigt.

Anschluss-Förderung

Am 1. April 2021 hatte Michnowski seine Stelle angetreten. Diese war befristet und lief noch bis Mai 2023. Anschließend wäre sie im Falle einer Anschluss-Förderung um maximal zwei Jahre verlängert worden. Auch sein Vorgänger Stefano Rossi blieb nicht lange in Altenberge – er wechselte nach wenigen Monaten zum Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Wohin es Tobias Michnowski zieht, dazu wollte er sich auf WN-Anfrage nicht äußern.

„Wichtige Stelle“

„Ich bin mit seiner Arbeit sehr zufrieden“, sagt Bürgermeister Karl Reinke auf Anfrage unserer Zeitung, der bedauert, dass diese „wichtige Stelle“ ab dem 1. Mai nicht mehr besetzt ist. Doch das soll so nicht bleiben. Reinke: „Ich möchte die Stelle eines Umweltschutzbeauftragten dauerhaft einrichten“, kündigte er an. Doch dazu muss sich der Verwaltungschef erst grünes Licht vom Gemeinderat holen. Schließlich ist diese Stelle nicht im aktuellen Stellenplan der Gemeinde vorgesehen. Das heißt, der Gemeinderat soll in seiner nächsten Sitzung am 25. April über die dauerhafte Einrichtung entscheiden.

Wunsch

Karl Reinke geht davon aus, dass die Mehrheit des Rates seinem Wunsch folgt. Themen wie Energie, Umweltschutz und Nachhaltigkeit müssten dauerhaft in der Gemeindeverwaltung verankert werden, so Karl Reinke. Befristete Stellen seien für diese wichtige Aufgabe, so Reinke, nicht hilfreich.

Wenn der Gemeinderat sein Okay für die neue Stelle gibt, soll diese umgehend ausgeschrieben werden. Das Aufgabenspektrum ist umfangreich, wie Karl Reinke ankündigt – es reiche vom künftigen Ladesäulenkonzept für E-Autos, dem Ausbau der Nutzung von Photovoltaik bis hin zum E-Bike-Sharing. Des Weiteren müssen für künftige Baugebiete Energie-Konzepte her, so der Bürgermeister weiter.